Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31/Emsbüren - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

A31 (ots)

Gestern kam es gegen 13:45 Uhr auf der A31 bei Emsbüren zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein 48-jähriger Fahrer eines VW Passat sowie eine 42-jährige Fahrerin eines Hyundai Tucson befuhren die Überholspur, als der Passat-Fahrer plötzlich verkehrsbedingt abbremsen musste. Die dahinterfahrende 42-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und versuchte, nach rechts auszuweichen. Dabei touchierte sie zunächst den VW Passat und kollidierte anschließend mit einem VW Polo, der von einem 75-jährigen Mann auf dem Hauptfahrstreifen geführt wurde. Infolge des Zusammenstoßes überschlug sich der Hyundai Tucson und kam auf dem Dach zum Stillstand.

In dem Hyundai befand sich zudem ein 47-jähriger Beifahrer, der schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wird der entstandene Sachschaden auf rund 33.000 Euro geschätzt.

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