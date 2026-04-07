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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31/Emsbüren - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

A31 (ots)

Gestern kam es gegen 13:45 Uhr auf der A31 bei Emsbüren zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein 48-jähriger Fahrer eines VW Passat sowie eine 42-jährige Fahrerin eines Hyundai Tucson befuhren die Überholspur, als der Passat-Fahrer plötzlich verkehrsbedingt abbremsen musste. Die dahinterfahrende 42-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und versuchte, nach rechts auszuweichen. Dabei touchierte sie zunächst den VW Passat und kollidierte anschließend mit einem VW Polo, der von einem 75-jährigen Mann auf dem Hauptfahrstreifen geführt wurde. Infolge des Zusammenstoßes überschlug sich der Hyundai Tucson und kam auf dem Dach zum Stillstand.

In dem Hyundai befand sich zudem ein 47-jähriger Beifahrer, der schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wird der entstandene Sachschaden auf rund 33.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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