Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Sachbeschädigung an einem schwarzen Ford Ranger - Zeugen gesucht
Haren (ots)
Bereits am 21. März 2026 kam es zwischen 13:10 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Parkplatz in der Marienstraße 2 zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Ford Ranger. Der Fahrzeughalter parkte seinen Ford, um kurz seine Einkäufe zu erledigen und stellte bei seiner Rückkehr mehrere Kratzer an der Fahrerseite fest. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.
Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
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