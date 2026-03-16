Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Generalversammlung der Löschgruppe Olsberg - Elleringhausen

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Olsberg (ots)

Am Samstag, dem 7. März fand die Generalversammlung der Löschgruppe Elleringhausen statt. Löschgruppenführer Michael Srajek begrüßte neben den Mitgliedern der Wehr auch besonders Bürgermeister Patrick Potthoff, sowie den stellvertretenden Wehrleiter Sebastian Völmecke. Srajekt berichtete von 9 Einsätzen, zu der die Einsatzabteilung im vergangenen Jahr alarmiert wurde. 25 Übungsabende und 10 sonstige Veranstaltungen kamen für die ehrenamtlichen Retter noch hinzu. Somit wurden durch die Mitglieder über 1300 Stunden gemeinnützige Arbeit geleistet. Hinzu kommen noch einmal 515 Stunden, die von den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr absolviert wurden. Bürgermeister Patrick Potthoff lobte das ehrenamtliche Engagement und stand den Mitgliedern der Einheit in Bezug auf die Planungen zum Neubau des Feuerwehrhauses in ihrem Ort Rede und Antwort. Aufgrund der angespannten Haushaltslage, müsse man die Planungen überdenken. "Es gehe aber nicht um das ob, sondern um das wie" betonte der neue Bürgermeister. Anschließend übernahm Sebastian Völmecke zusammen mit Potthoff einige Beförderungen. So wurden Benno Kruse und Paul Rüther aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr übernommen und zu Feuerwehrmännern ernannt. Erik und Till Balkenhol wurden zu Hauptfeuerwehrmännern befördert.

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