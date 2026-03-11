Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Großalarm in Industriebetrieb in Olsberg

Olsberg (ots)

Am Mittwochmorgen, dem 11. März wurde die Feuerwehr Olsberg um 06:19 Uhr zu einem Feuer in einem Industriebetrieb in der Hüttenstraße in Olsberg alarmiert. Aufgrund der Meldung eines bestätigten Feuers, wurde Großalarm (F5) ausgelöst. Der Löschzug Bigge Olsberg, die Löschgruppen Antfeld, Elleringhausen, Gevelinghausen Wulmeringhausen, die Polizei und ein Wechselladerfahrzeug vom Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen in Meschede - Enste machten sich auf den Weg zu dem Betrieb. Insgesamt befanden sich 16 Fahrzeuge und 77 Einsatzkräfte im Einsatz. Vort Ort konnte dann zum Glück schnell Entwarnung gegeben werden. In einer Fertigungshalle hatte es aus unbekannter Ursache im Bereich einer Lichtkuppel im Dach gebrannt. Durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter konnte das Feuer in der Entstehungsphase durch diese gelöscht werden. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich noch mit der Wärmebildkamera, ein Eingreifen war nicht mehr notwendig. Alle Einsatzkräfte konnten wieder Einrücken. Einsatzende war um 07:00 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell