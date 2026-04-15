Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Lahr (ots)

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kam es am Samstagnachmittag in einer Gemeinschaftsunterkunft in Lahr, Im Sulzbachfeld. Gegen 15 Uhr soll ein stark alkoholisierte 41-Jähriger mit einer 49-jährigen Bekannten in Streit geraten sein und diese im weiteren Verlauf gewürgt und mit der stumpfen Seite eines Küchenmessers versucht haben, zu schlagen. Bei der Gegenwehr verletzte sich die 49-Jährige am Finger und konnte im Anschluss über den Balkon auf die Straße flüchten. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Lahr konnten zeitnah den Tatverdächtigen vor Ort im Hauseingang feststellen. Nachdem der 41-jährige ukrainische Staatsbürger den Anweisungen der Polizeibeamten keine Folge leistete, wurde er vorläufig festgenommen und mit Handschließen gefesselt. Nach den durchgeführten Maßnahmen verbrachte er die Nacht in polizeilichen Gewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der Tatverdächtige am Sonntag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Offenburg vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung wurde in Vollzug gesetzt und der 41-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

/vo

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