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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto durchwühlt

Suhl (ots)

Zwei unbekannte Männer durchwühlten Dienstagabend gegen 22:10 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Meininger Straße in Suhl abgestellten blauen Skoda. Ein Zeuge beobachtete die Täter und sprach sie an, woraufhin sie in Richtung Suhl-Heinrichs flüchteten und nicht mehr festgestellt werden konnten. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0091945/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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