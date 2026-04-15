Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Spielautomaten in Café aufgebrochen

Lahr (ots)

Nach einem Einbruch in ein Café in der Lotzbeckstraße haben die Beamten des Polizeireviers Lahr und der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein bislang Unbekannter am Dienstag zwischen 1:30 Uhr und 14 Uhr durch ein Fenster in das Treppenhaus des Gebäudes gelangt und hat von dort eine Tür zum Café aufgebrochen. Zwei darin aufgestellte Spielautomaten hielten dem Einwirken des Einbrechers nicht stand, sodass er mit dem darin befindlichen Bargeld unerkannt entkommen konnte. Das gewaltsame Öffnen eines ebenfalls im Café befindlichen Zigarettenautomaten ist jedoch misslungen. Der angerichtete Sach- und Diebstahlschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07821 277-0 an die Ermittler des Polizeireviers Lahr erbeten.

/wo

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