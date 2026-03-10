PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht in Asbach

Asbach (ots)

Am Freitag, den 06.03.2026, ereignete sich in der Flammersfelder Straße 5 in Asbach zwischen ca. 7 - 13:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Bereich eines Parkplatzes. Hierbei wurde ein grauer Cupra SUV im rechten Heckbereich beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Zeugen des Vorgangs werden gebeten sich mit der Polizei in
Straßenhaus in Verbindung zu setzten. (Tel.: 02634 9520)

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 20:41

    POL-PDNR: Unfallflucht

    Thalhausen (ots) - Am Dienstag, den 10.03.2026 ereignete sich in Thalhausen zwischen ca. 12:00 - 13:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Gartenstraße. Durch den Fahrer / die Fahrerin eines PKW mit Anhänger wurde ein dort befindlicher Gartenzaun beschädigt. Zeugen des Vorgangs werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzten. (Tel.: 02634 9520) Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634/952-0 ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 16:55

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Altenkirchen (ots) - Altenkirchen-Am Dienstag, den 10.03.2026, ereignete sich gegen 11:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Im Sportzentrum / Glockenspitze in 57610 Altenkirchen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem dort geparkten Pkw. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt mit ihrem Fahrzeug, hierbei soll es sich um einen schwarzen VW Golf bzw. Polo gehandelt haben, vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:19

    POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle

    Kircheib (ots) - Am Montag, 09.03.2026, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen in Kircheib, Hauptstraße, durch. Hierbei konnten 31 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren