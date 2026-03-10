POL-PDNR: Unfallflucht in Asbach

Altenkirchen (ots) - Altenkirchen-Am Dienstag, den 10.03.2026, ereignete sich gegen 11:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Im Sportzentrum / Glockenspitze in 57610 Altenkirchen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem dort geparkten Pkw. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt mit ihrem Fahrzeug, hierbei soll es sich um einen schwarzen VW Golf bzw. Polo gehandelt haben, vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der ...

mehr