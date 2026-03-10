Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Unfallflucht in Asbach
Asbach (ots)
Am Freitag, den 06.03.2026, ereignete sich in der Flammersfelder Straße 5 in Asbach zwischen ca. 7 - 13:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Bereich eines Parkplatzes. Hierbei wurde ein grauer Cupra SUV im rechten Heckbereich beschädigt.
Rückfragen bitte an:
Zeugen des Vorgangs werden gebeten sich mit der Polizei in
Straßenhaus in Verbindung zu setzten. (Tel.: 02634 9520)
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell