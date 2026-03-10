Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht

Thalhausen (ots)

Am Dienstag, den 10.03.2026 ereignete sich in Thalhausen zwischen ca. 12:00 - 13:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Gartenstraße. Durch den Fahrer / die Fahrerin eines PKW mit Anhänger wurde ein dort befindlicher Gartenzaun beschädigt.

Zeugen des Vorgangs werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzten. (Tel.: 02634 9520)

