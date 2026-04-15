POL-OG: Gaggenau - Falsche Kennzeichen sichergestellt
Gaggenau (ots)
Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau entdeckten am Dienstagvormittag einen nicht zugelassenen Roller mit gefälschten Kennzeichen. Gegen 10:20 Uhr wurde das Fahrzeug in der Mühlstraße festgestellt. Es handelte sich um ein nicht zugelassenes und nicht versichertes Leichtkraftrad, das mit offensichtlich totalgefälschten Versicherungskennzeichen bestückt war. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Urkundenfälschung eingeleitet und sucht nun nach dem bislang unbekannten Täter. Die falschen Kennzeichen wurden durch die Beamten sichergestellt.
/sk
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