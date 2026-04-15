POL-OG: Gaggenau - Falsche Kennzeichen sichergestellt

Lahr (ots) - Nach einem Einbruch in ein Café in der Lotzbeckstraße haben die Beamten des Polizeireviers Lahr und der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein bislang Unbekannter am Dienstag zwischen 1:30 Uhr und 14 Uhr durch ein Fenster in das Treppenhaus des Gebäudes gelangt und hat von dort eine Tür zum Café aufgebrochen. Zwei darin aufgestellte Spielautomaten hielten dem ...

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