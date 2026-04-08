Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Brandstiftung in Unterkunft - Haftbefehl erlassen

Lingen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, dem 01.04.2026, kam es zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr in einer Unterkunft (Obdachlosenwohnheim) am Hessenweg in Lingen zu einem Brandgeschehen. Nach bisherigen Erkenntnissen steht ein 37-jähriger Bewohner im Verdacht, im Bereich einer hölzernen Treppe ein Feuer gelegt zu haben.

Erst durch das Auslösen eines Rauchmelders wurden mehrere im Obergeschoss schlafende Bewohner geweckt. Ein 49-jähriger Bewohner bemerkte Rauch, entdeckte den Brand im Treppenbereich und konnte durch schnelles Eingreifen verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

An der hölzernen Treppe entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Der Vorfall wurde zunächst nicht unmittelbar gemeldet, sodass die Ermittlungen im Nachgang aufgenommen wurden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde gegen den 37-Jährigen Haftbefehl erlassen. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes und versuchter Brandstiftung mit Todesfolge ermittelt.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den genauen Hintergründen und dem Ablauf der Tat, dauern an.

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