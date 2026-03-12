Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Fahrstreifenwechsel sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen

Kaiserslautern (ots)

Pünktlich zum Beginn des Berufsverkehrs hat ein unachtsamer Fahrstreifenwechsel am Donnerstagmorgen auf der A6 zu einem Unfall geführt. Kurz nach der Anschlussstelle KL-West wechselte ein Nissan unvermittelt auf den mittleren Fahrstreifen ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Dort war ein LKW unterwegs, mit welchem die 22-jährige Fahrerin kollidierte. Nachdem der Wagen sich um die eigene Achse dreht, kommt es zum Einschlag in die rechte Leitplanke. Die Dame musste aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrerin war die rechte sowie die mittlere Spur gesperrt, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte. |pastkl

