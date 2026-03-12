PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Fahrstreifenwechsel sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen

POL-PASTKL: Fahrstreifenwechsel sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Pünktlich zum Beginn des Berufsverkehrs hat ein unachtsamer 
Fahrstreifenwechsel am Donnerstagmorgen auf der A6 zu einem Unfall 
geführt. Kurz nach der Anschlussstelle KL-West wechselte ein Nissan 
unvermittelt auf den mittleren Fahrstreifen ohne auf den fließenden 
Verkehr zu achten. Dort war ein LKW unterwegs, mit welchem die 
22-jährige Fahrerin kollidierte. Nachdem der Wagen sich um die eigene
Achse dreht, kommt es zum Einschlag in die rechte Leitplanke. Die 
Dame musste aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde in ein 
Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Für die 
Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrerin war die rechte sowie die 
mittlere Spur gesperrt, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte. 
|pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 08:14

    POL-PASTKL: Fahrt in die Pfalz endet mit Strafanzeige

    Kaiserslautern (ots) - Ohne Führerschein und Versicherungsschutz wurde eine 36 Jahr alte Fahrerin am Dienstagnachmittag auf der BAB 6 kontrolliert. Der Dame aus dem benachbarten Saarland wurde die Fahrerlaubnis in der Vergangenheit aufgrund eines Verkehrsdelikts entzogen. Eine weitere Überprüfung ergab, dass für den Renault kein Versicherungsschutz besteht. Die Fahrt im schönen Rheinland-Pfalz war somit beendet. Die ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 08:27

    POL-PASTKL: Mit Promille durch die Nacht

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Samstag, kurz nach Mitternacht kontrollierten Polizeibeamte an der Anschlussstelle West eine 27-jährige Fahrzeugführerin, die mit ihrem Pkw unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt. Gegen die Dame ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren