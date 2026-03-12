Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
POL-PASTKL: Wegen Verkehrsunsicherheit - Weiterfahrt untersagt...
Hauptstuhl (ots)
Im Rahmen der Verkehrsüberwachung, wurde am Mittwochnachmittag auf der BAB 6 ein LKW aus dem Landkreis Birkenfeld festgestellt welcher einen weiteren schrottreifen Laster auf der Ladefläche transportierte. Bei der technischen Inaugenscheinnahme wurden eine Vielzahl von Mängeln festgestellt, die zur Verkehrsunsicherheit führten. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. |pastkl
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell