Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Wegen Verkehrsunsicherheit - Weiterfahrt untersagt...

Hauptstuhl (ots)

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung, wurde am Mittwochnachmittag auf 
der BAB 6 ein LKW aus dem Landkreis Birkenfeld festgestellt welcher 
einen weiteren schrottreifen Laster auf der Ladefläche 
transportierte. Bei der technischen Inaugenscheinnahme wurden eine 
Vielzahl von Mängeln festgestellt, die zur Verkehrsunsicherheit 
führten. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt, ein 
Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

