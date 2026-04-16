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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Europäischer Speedmarathon

Mittelbaden (ots)

Bei dem am Mittwoch stattgefundenen euopäischen "Speedmarathon" wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg insgesamt 92 Polizeibeamte an 28 Kontrollstellen eingesetzt. Bis zum Abend wurden fast 7.000 Fahrzeuge gemessen und teilweise kontrolliert. Dabei wurden 240 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Spitzenreiter war ein 24-jähriger BMW-Fahrer, der am Mittwochabend in der Hauptstraße in Neuried-Ichenheim mit 100 km/ h gemessen wurde, auf einer Straße auf der nur "Tempo 30" erlaubt ist. Den Fahrer erwarten nach Toleranzabzug ein Bußgeld von 700 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Neben Geschwindigkeitsverstößen stellten die Einsatzkräfte vier Fahrer fest, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ihr Fahrzeug führten. Des Weiteren wurden acht Handy- und sechs Gurt- und Helmpflichtverstöße geahndet.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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