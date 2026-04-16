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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Rasante Flucht
Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entzog sich ein Autofahrer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einer Verkehrskontrolle.

Als am Donnerstag gegen 1:40 Uhr eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Kehl in Willstätt einen Volkswagen mit französischer Zulassung kontrollieren wollten, beschleunigte dieser unvermittelt sein Fahrzeug und missachtete sämtliche Aufforderungen der Beamten das Auto anzuhalten.

Die Streifenbesatzung nahm die Verfolgung auf und konnte hierbei feststellen, dass der Autofahrer selbst in einer 30er-Zone in Willstätt seine rasante Fahrweise nicht ablegte und mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft fuhr.

Die Verfolgung des Volkswagen erstreckte sich von Willstätt kommend entlang der L90 über Odelshofen nach Kork. Aufgrund der riskanten und vor allem rasanten Fahrweise des VW-Fahrers brach in Kork der Sichtkontakt letztendlich ab.

Gegen 2:30 Uhr konnten die Polizeibeamten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung den Volkswagen auf einem Parkplatz in der Turnfeldstraße feststellen. Von dem Fahrer fehlte jede Spur. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer wurden aufgenommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die von dem Fahrer des Volkswagens gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 07851 8930 beim Polizeirevier Kehl zu melden. / av

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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