Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall mit E-Scooter

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochabend ist ein E-Scooter-Fahrer in der Bertholdstraße mit einer Peugeot-Fahrerin kollidiert und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro zu kümmern. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Mann mit seinem E-Scooter in der Lichtentaler Straße mit seinem Fahrzeug angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurden an dem Elektrokleinfahrzeug Unfallspuren festgestellt. Überdies ergaben sich Hinweise, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehen könnte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. Den Mann erwartet eine Anzeige.

/ph

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