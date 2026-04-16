Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Dieseldiebstahl

Appenweier (ots)

Böses Erwachen hatte der Fahrer einer Sattelzugmaschine, als er am frühen Donnerstagmorgen seine Fahrt fortsetzen wollte und feststellen musste, dass der Tank der Sattelzugmaschine fast leer war.

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt, ca. 450 Liter Diesel aus dem Tank der Sattelzugmaschine.

Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz Renchtal entlang der Autobahn A5. Er schlief in der Fahrerkabine, als bislang unbekannte Täter den Diesel im Wert von fast 1000 Euro entwendeten. Die Beamten der Verkehrspolizei Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. / av

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