Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fesselung mit Folgen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Rastatt (ots)

Aus einer "misslichen" Lage konnte die Polizei einen 28-Jährigen in der Nacht zum Sonntag befreien. Gegen 01:30 Uhr erschien der Mann persönlich beim Polizeirevier in Rastatt und bat die Polizei aufgrund ihrer fachspezifischen Kenntnisse über Handschellen um Hilfe. Hintergrund der Hilfeleistung war eine zuvor "zweckentfremdete" Verwendung einer Handschelle mit der Folge, dass sich eine der Schellen nicht mehr aufschließen ließ und sich noch an seinem Handgelenk befand. Letztlich konnte die Handschelle im Einverständnis nur noch mit Hilfe eines Bolzenschneiders geöffnet werden. Da keine strafbaren Handlungen erkennbar waren, wurde der eigentliche Grund der Fesselung nicht weiter ermittelt. /vo

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