Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Wohnung eines Mehrparteienhauses - Nachtragsmeldung

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressmitteilung vom 19.01.2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6199573

Nachdem es am Montag dem 19.01.2026 zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Peter-Dach-Straße in Speyer gekommen war, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Der Brandort wurde zwischenzeitlich durch Brandermittler und einen Gutachter untersucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Brand fahrlässig durch einen Bewohner verursacht worden sein. Die Schadenshöhe wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

