Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Rostock (ots)

Am 09.04.2026 kam es gegen 19:50 Uhr in Rostock Evershagen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, in dessen Folge ein Fußgänger schwerverletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnisse überquerte der 77-jährige Fußgänger die Fahrbahn der Bertolt-Brecht-Straße auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Ehm-Welk-Straße. Der zweite Unfallbeteiligte, ein 20-jähriger Rostocker, befuhr mit seinem PKW die Bertolt-Brecht-Straße aus Richtung Thomas-Morus-Straße kommend in Richtung Ehm-Welk-Straße. Auf Höhe der späteren Unfallstelle erfasste der PKW den Fußgänger, welcher dadurch Kopf- und Beinverletzungen erlitt. Der Fußgänger wurde zur weiteren Behandlung in die Universitätsklinik Rostock verbracht. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000EUR. Ein Mitarbeiter der Dekra kam, nach Anordnung der Staatsanwaltschaft, ebenfalls zur Klärung des Unfallherganges vor Ort. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Bertolt-Brecht-Straße auf Höhe der Unfallstelle in Fahrtrichtung Ehm-Welk-Straße für circa 2h vollgesperrt. Gegen den Fahrzeugführer des PKW wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die zuständige Kriminalpolizei übernommen.

Kai Lübbe

Einsatzleitstelle Rostock

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