Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Pedelec und Besitzer wieder vereint - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Bühl (ots)

Ein zunächst unscheinbarer Fund führte in Bühl zur Aufklärung eines Diebstahls. Am vergangenen Mittwoch entdeckten zwei Beamte des Polizeireviers Bühl auf ihrer Streifenfahrt ein mit einem Zaun verschlossenes Pedelec in der Nähe eines Industriegebiets. Bereits auf den ersten Blick fiel den Polizisten die hochwertige Ausstattung des Pedelecs auf, bei dem lediglich der Sattel fehlte. Eine genauere Überprüfung bestätigte den Verdacht. Das Fahrrad war zuvor als gestohlen gemeldet worden. Der rechtmäßige Besitzer hatte den Diebstahl bereits zwei Wochen zuvor angezeigt.

Durch die Beamten konnte das fremde Schloss "geknackt" und das Fahrrad seinem rechtmäßigen Eigentümer wieder übergeben werden. / av

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