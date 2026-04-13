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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Gotha (ots)

Heute Morgen wurde die Harjesstraße aufgrund eines Verkehrsunfalles temporär halbseitig gesperrt. Eine 51-jährige Fahrerin eines Toyota fuhr von einer Grundstückseinfahrt in Richtung Dr.-Troch-Straße auf die Fahrbahn auf. Dabei kollidierte die Fahrzeugführerin mit einer auf der Straße befindlichen 68-jährigen Fahrerin eines Mitsubishi. Durch den Zusammenstoß kam der Mitsubishi von der Straße ab und kollidierte mit einem Ausstellungsfahrzeug eines Autohandels. Die 68-Jährige wurde leicht verletzt und kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Pkw blieben fahrbereit. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 13.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

    Gotha (ots) - Der seit dem 25. März 2026 vermisste 37-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. Diese dürfen nicht mehr verwendet werden. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

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  • 13.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Kollidiert

    Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Mit einem Telekommunikationsmast in der Straße "Zur Wacht" kollidierte ein 43-Jähriger gestern Nachmittag nachdem er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Am Pkw entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

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  • 13.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Auseinandersetzung

    Gotha (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern (39, 44, 46, 47, 55/ alle polnisch) kam es am Nachmittag des 10. April auf dem Bahnhofsvorplatz. Der 39-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Bei den Beteiligten durchgeführte Atemalkoholtests ergaben jeweils einen Wert von rund 3,3 Promille. Ein Verfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

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