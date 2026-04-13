LPI-GTH: Kollision
Gotha (ots)
Heute Morgen wurde die Harjesstraße aufgrund eines Verkehrsunfalles temporär halbseitig gesperrt. Eine 51-jährige Fahrerin eines Toyota fuhr von einer Grundstückseinfahrt in Richtung Dr.-Troch-Straße auf die Fahrbahn auf. Dabei kollidierte die Fahrzeugführerin mit einer auf der Straße befindlichen 68-jährigen Fahrerin eines Mitsubishi. Durch den Zusammenstoß kam der Mitsubishi von der Straße ab und kollidierte mit einem Ausstellungsfahrzeug eines Autohandels. Die 68-Jährige wurde leicht verletzt und kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Pkw blieben fahrbereit. (jd)
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