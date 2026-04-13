LPI-GTH: Kollidiert
Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)
Mit einem Telekommunikationsmast in der Straße "Zur Wacht" kollidierte ein 43-Jähriger gestern Nachmittag nachdem er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Am Pkw entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
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