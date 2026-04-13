LPI-GTH: Kollidiert

Gotha (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern (39, 44, 46, 47, 55/ alle polnisch) kam es am Nachmittag des 10. April auf dem Bahnhofsvorplatz. Der 39-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Bei den Beteiligten durchgeführte Atemalkoholtests ergaben jeweils einen Wert von rund 3,3 Promille. Ein Verfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

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