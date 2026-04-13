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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollidiert

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Mit einem Telekommunikationsmast in der Straße "Zur Wacht" kollidierte ein 43-Jähriger gestern Nachmittag nachdem er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Am Pkw entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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