LPI-GTH: E-Scooter entwendet
Ilmenau (ots)
Einen E-Scooter der Marke "Segway" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Fischerweg". Der Wert des Beutegutes wird auf 500 Euro geschätzt. Die Tat wurde am 11. April, gegen 11.00 Uhr polizeilich bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0089480/2026) entgegen. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
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