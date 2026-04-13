LPI-GTH: E-Scooter entwendet

Georgenthal OT Schönau v.d.W,Landkreis Gotha (ots) - Am gestrigen Nachmittag fuhr ein 26-jähriger Skodafahrer mit seiner Beifahrerin in der Ortslage Schönau v.d.W. in Richtung Wipperoda. Im der Bereich der L1025 zur L1026 kollidierte der PKW mit einem Verkehrsschild so, daß es umfiel und das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten zur Beginn fest, daß für den Skoda keine Zulassung ...

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