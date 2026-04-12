LPI-GTH: Aufhebung Öffentlichkeitsfahndung
Gotha (ots)
Das seit 02.04.2026 vermißte Mädchen aus Georgenthal wurde heute im Bereich des Hauptbahnhofs Erfurt durch Beamte der Bundespolizei angetroffen und zunächst in Obhut genommen. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. (pp)
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Thüringer Polizei
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Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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