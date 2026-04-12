PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufhebung Öffentlichkeitsfahndung

Gotha (ots)

Das seit 02.04.2026 vermißte Mädchen aus Georgenthal wurde heute im Bereich des Hauptbahnhofs Erfurt durch Beamte der Bundespolizei angetroffen und zunächst in Obhut genommen. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. (pp)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 12.04.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Verfahren eingeleitet

    Georgenthal OT Schönau v.d.W,Landkreis Gotha (ots) - Am gestrigen Nachmittag fuhr ein 26-jähriger Skodafahrer mit seiner Beifahrerin in der Ortslage Schönau v.d.W. in Richtung Wipperoda. Im der Bereich der L1025 zur L1026 kollidierte der PKW mit einem Verkehrsschild so, daß es umfiel und das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten zur Beginn fest, daß für den Skoda keine Zulassung ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 12:25

    LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Brandstiftung

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am Samstag wurde gegen 21 Uhr ein Feuer im Bereich Trenkelhofer Straße festgestellt. Augenscheinlich wurde hier durch ein oder mehrere unbekannte Täter ein Baum sowie umliegendes Unterholz mutwillig in Brand gesetzt. Das Feuer wurde durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht, sodass kein weiterer Sachschaden entstehen konnte. Personen, welche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 12:24

    LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in der Werbeburgstraße zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Audi A6. Der noch unbekannte Täter beschädigte hier den linken Außenspiegel des Fahrzeugs, sodass Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Personen, welche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren