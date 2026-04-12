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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Brandstiftung

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstag wurde gegen 21 Uhr ein Feuer im Bereich Trenkelhofer Straße festgestellt. Augenscheinlich wurde hier durch ein oder mehrere unbekannte Täter ein Baum sowie umliegendes Unterholz mutwillig in Brand gesetzt. Das Feuer wurde durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht, sodass kein weiterer Sachschaden entstehen konnte.

Personen, welche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0089273/2026) zu melden. (ms)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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