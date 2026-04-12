Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Im Zeitraum 10.04.26, 09:00 Uhr bis 11.04.26, 09:00 Uhr versuchte ein oder mehrere noch unbekannte Täter in den Geschäftsbereich der Telekom-Filiale in der Karlstraße einzudringen. Im Bereich der Eingangstür wurden mehrere Hebelmarken und hierdurch verursachter Sachschaden von etwa 5.000 Euro festgestellt.

Personen, welche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0088978/2026) zu melden. (ms)

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