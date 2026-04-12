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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertiges E-Bike entwendet - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Vormittag, im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde durch einen oder mehrere derzeit unbekannte Täter ein hochwertiges E-Bike vor dem Hauptbahnhof in Arnstadt entwendet.

Das Rad war Nähe der einer großen Werbetafel angeschlossen und das zur Sicherung angebrachte Faltschloss auf unbekannte Weise durchtrennt.

Beim E-Bike handelt es sich um ein weißes Mountainbike der Marke GasGas, Typ MXA2, im Wert von über 4.000 Euro.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0089045/2026 entgegen. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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