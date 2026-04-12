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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Sonntag Nacht, gegen 01:30 Uhr, verschafften sich zwei derzeitg unbekannte Personen Zutritt zu einer Baustelle in der Schloßstraße in Arnstadt. Durch diese wurden hier ca. 10 Meter Kupferkabel im Wert von etwa 100 Euro entwendet. Die Diebe entfernten sich anschließend in Richtung Holzmarkt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

   - beide Personen männlich
   - ca. 170 cm groß
   - dunkel gekleidet
   - eine Person mit heller / weißer Kapuze
   - Rucksäcke mitgeführt

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern oder zum Diebstahlsgeschehen machen können.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0089359/2026 entgegen. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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