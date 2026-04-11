Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrug durch vermeintliche "Bitcoin-Investition"

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag investierte ein 57jähriger aus Arnstadt 200 Euro auf ein vermeintliches Bitcoin-Konto im Internet. Um den versprochenen Gewinn ausgezahlt zu bekommen, investierte er nochmals fast 700 Euro. Erst als der Mann nochmals 2.000 Euro investieren sollte, um seinen Gewinn ausgeschüttet zu bekommen, wurde er stutzig und begab sich zur Polizei.

Letztendlich bekam er nichts von seinem investierten Geld zurück.

Die Polizei warnt vor derartigen "Investmentfallen". Sofern gesteigertes Interesse an solchen Geldanlagen besteht, sollten lediglich einschlägig bekannte Plattformen nach ausgiebiger Prüfung genutzt werden. (tb)

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