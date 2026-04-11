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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermißter Person

3 Dokumente

Gotha (ots)

Seit 02.04.2026 gilt die 15-jährige Amelie Eichler als vermißt. Zuletzt gesehen wurde sie am 01.04.2026 in Georgenthal.

Die Vermißte kann wie folgt beschrieben werden:

   - weiblich, 1,63m groß, 63 kg schwer, normale Statur
   - trägt strengen Zopf oder offene, lange, mittelblonde Haare
   - humpelt auf dem linken Bein
   - vermutlich bekleidet mit einer schwarzen weiten Stoffhose, 
     schwarzem   Kapuzenpullover, neongelber Warnjacke, 
     "Jugendretter"
   - Schuhe:  rot/weiß, Nike in Lederoptik

Wer hat die Vermißte gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer: 0082178/2026 entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (pp)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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