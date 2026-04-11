Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermißter Person

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Gotha (ots)

Seit 02.04.2026 gilt die 15-jährige Amelie Eichler als vermißt. Zuletzt gesehen wurde sie am 01.04.2026 in Georgenthal.

Die Vermißte kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich, 1,63m groß, 63 kg schwer, normale Statur - trägt strengen Zopf oder offene, lange, mittelblonde Haare - humpelt auf dem linken Bein - vermutlich bekleidet mit einer schwarzen weiten Stoffhose, schwarzem Kapuzenpullover, neongelber Warnjacke, "Jugendretter" - Schuhe: rot/weiß, Nike in Lederoptik

Wer hat die Vermißte gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer: 0082178/2026 entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (pp)

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