Bundespolizeidirektion München: Graffiti-Täter geschnappt // 70 m² großes Graffiti

Markt Schwaben (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (18. Februar) haben zwei Männer eine in Markt Schwaben abgestellte S-Bahn besprüht. Einer der beiden konnte kurz nach der Tat festgenommen werden. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Am Dienstag (17. Februar) besprühten ein 22-jähriger Deutscher und ein bislang unbekannter weiterer Täter gegen 23:45 Uhr eine am Bahnhof Markt Schwaben abgestellte S-Bahn auf einer Fläche von ca. 70 m². Zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit konnten die Tat beobachten und informierten die Polizei.

Obwohl die Sprayer nach getaner "Arbeit" vom Tatort flohen, konnte eine Streife der Polizeiinspektion Poing einen von ihnen festnehmen. Anschließend übernahmen Beamte der Bundespolizei den jungen Mann, der sich während der polizeilichen Maßnahmen unkooperativ verhielt. Am Tatort konnten mehrere Spraydosen und eine Kamera sichergestellt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 4.550 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion München hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Der gestellte 22-Jährige war bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen muss der Mann mit einer empfindlichen Schadenersatzforderung rechnen.

