LPI-GTH: Drogentest positiv
Gotha (ots)
Ein 52-jähriger Motorroller-Fahrer wurde am Freitag gegen 15:45 Uhr in der Parkstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv, sodaß bei dem Mann eine Blutentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurde. (pp)
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