LPI-GTH: Drogentest positiv

Nessetal (Landkreis Gotha) (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich auf ein Baustellengelände im Bereich zwischen Behringen und Friedrichswerth. Dort beschädigten der oder die Täter zwei Baumaschinen, wodurch Sachschaden in geschätzter Höhe von 1.500 Euro entstand. Zudem wurde Dieselkraftstoff im Wert eines unteren dreistelligen Eurobetrages aus den Fahrzeugen entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 08. April, 16.00 Uhr und ...

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