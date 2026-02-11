PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Niederaula. Auf dem Betriebsgelände eines Logistikunternehmens in der Schlitzer Straße beschädigten Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (10.02.) einen blauen Audi TT im Heckbereich. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

