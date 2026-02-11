POL-OH: Pkw beschädigt

Vogelsbergkreis (ots) - Antrifttal. Am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, kam es in der Alsfelder Straße im Ortsteil Ruhlkirchen zum Brand einer Scheune mit angrenzendem Wohnhaus. Ein Bewohner des Hauses nahm zunächst eine lauten Knall war und wurde so auf das Feuer aufmerksam. Mit einem Großaufgebot an Kräften bekam die sofort alarmierte Feuerwehr das Feuer zeitnah unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus und benachbarte Gebäude verhindern. Nach ...

