POL-OH: Pkw beschädigt
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Niederaula. Auf dem Betriebsgelände eines Logistikunternehmens in der Schlitzer Straße beschädigten Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (10.02.) einen blauen Audi TT im Heckbereich. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(PB)
