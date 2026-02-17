POL-LIP: Bad Salzuflen - Lockhausen. Einbruch in Gewerbeobjekt.
Lippe (ots)
Zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen (14.-16.02.2026) verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster unbefugt Zutritt zu einem Firmengebäude in der Sölterstraße. Die Unbekannten durchsuchten die Büroräume und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld, eine Computermaus sowie eine Kamera der Marke Nikon. Wer im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 (6090) zu melden.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell