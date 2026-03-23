Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unbekannter bricht Verkaufsautomat auf

Gewaltsam hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen Verkaufsautomaten vor einem Imbiss in der Hauptstraße aufgebrochen. Der Unbekannte schlug eine Glasscheibe an dem Automaten ein und entwendete daraus Waren im Wert von über 800 Euro. Der Sachschaden an der beschädigten Scheibe wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Personen, die zwischen 0.30 Uhr und 7.30 Uhr Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Trio entwendet bei Rangelei Smartphone

Drei bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht, am frühen Sonntagmorgen im Rahmen einer Rangelei das Smartphone eines 18-Jährigen entwendet zu haben. Das Trio soll den Heranwachsenden und seine beiden gleichaltrigen Begleiter kurz nach 0.30 Uhr im Bereich des Karlsplatzes angesprochen haben. Nach einem kurzen Gespräch entwickelte sich ein Gerangel, in dessen Verlauf einer der Täter das Mobiltelefon des 18-Jährigen aus dessen Hosentasche gezogen und entwendet haben soll. Bei dem Gerangel wurde der 18-Jährige leicht verletzt und bemerkte das Fehlen des Smartphones erst kurze Zeit später. Trotz einer Fahndung nach dem Trio mit südländischem Erscheinungsbild konnte die Polizei die drei Tatverdächtigen nicht mehr antreffen. Die Beamten ermitteln nun unter anderem wegen des Verdachts eines Raubdelikts und bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringendorf

Nach Unfallflucht mit beschädigter Bahnschranke - Polizei ermittelt flüchtigen Lkw-Fahrer

Strafanzeigen wegen Fahrerflucht und Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr kommen auf einen 36-jährigen Sattelzuglenker zu, den die Polizei nach einem Verkehrsunfall am 17.02.2026 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6238423 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6239332) nun ermittelt hat. Anhand des Kennzeichens und nach detaillierten Zeugenhinweisen konnte der 36-Jährige mit seinem Lkw am Freitag von der bayerischen Polizei an der Bundesgrenze bei Passau gestoppt werden. Warum der 36-Jährige nach dem Unfall das Weite gesucht hat, ist Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei, die andauern.

Bad Saulgau

Junge entgeht nur knapp Zusammenstoß mit Fahrzeug - Fahrzeuglenker alkoholisiert

Leicht verletzt worden ist ein 13-Jähriger beim Sturz von seinem Fahrrad am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr in der Herbertinger Straße. Der Bub querte mit seinem Pedelec die Straße über die Verkehrsinsel auf Höhe einer Tankstelle und missachtete dabei die Vorfahrt eines 48-jährigen Audi-Fahrers. Sowohl der Jugendliche als auch der 48-Jährige legten eine Vollbremsung ein, um eine Kollision zu vermeiden. Durch das Bremsmanöver stürzte der 13-Jährige und zog sich Schürfwunden zu. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden. In einem kurzen Gespräch einigten sich der 48-Jährige und der Jugendliche, woraufhin der Audi-Fahrer seine Fahrt zunächst fortsetzte. Im Rahmen der Unfallaufnahme machte eine Polizeistreife den 48-Jährigen ausfindig und stellte bei diesem deutlichen Alkoholgeruch fest. Da ein Vortest einen Wert von über einem Promille ergab, musste der Mann in der Folge eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung oder, sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung über 1,1 Promille ergeben, eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

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