LPI-GTH: Weggerollt
Eisenach (ots)
Ein 36-Jähriger belud gestern Mittag einen Multicar im Brombeerweg. Nach Abschluss seiner Arbeiten löste er die Wegrollsicherung. Fortfolgend rollte das Fahrzeug nach hinten und klemmte den Mann an einem Stromkasten ein. Er wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd)
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