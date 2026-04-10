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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weggerollt

Eisenach (ots)

Ein 36-Jähriger belud gestern Mittag einen Multicar im Brombeerweg. Nach Abschluss seiner Arbeiten löste er die Wegrollsicherung. Fortfolgend rollte das Fahrzeug nach hinten und klemmte den Mann an einem Stromkasten ein. Er wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 10.04.2026 – 09:00

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