Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Unfallflucht - Kind leicht verletzt

Heidekreis (ots)

07.04.2026 / Unfallflucht - Kind leicht verletzt

Bispingen: Am Dienstag kam es in der Hützeler Straße in Bispingen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 11-Jähriger befuhr gegen 14:00 Uhr mit seinem Fahrrad den rechten Radweg in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zum Luheweg wollte der Junge die Fahrbahn überqueren und fuhr hierfür auf die Straße. Dabei wurde das Fahrrad von einem nachfolgenden Auto erfasst, das nach dem Zusammenstoß einfach in Richtung Ortsmitte weiterfuhr. Der 11-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen VW Golf oder VW Polo gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194 982460 entgegen.

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