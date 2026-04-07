Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

Heidekreis (ots)

06.04.2026 / Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am späten Samstagabend einen 33-Jährigen, der mit seinem E-Scooter im Soltauer Stadtgebiet unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Dem Soltauer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Zudem wurde am Montagvormittag ein 30-Jähriger in der Lüneburger Straße kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der genutzte E-Scooter noch mit einem grünen statt mit einem schwarzen Versicherungskennzeichen ausgestattet war und somit kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Darüber hinaus reagierte ein Drogenvortest positiv auf THC. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

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