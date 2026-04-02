Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Einbruch; Soltau: Einbruch; Munster: Kontrolle; Walsrode: Verdächtiger; Soltau: Unfall

Heidekreis (ots)

02.04.2026 / Einbruch in Tankstelle

Schwarmstedt: In der Nacht zu Donnerstag kam es kurz nach 02:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle am Mönkeberg. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen unbekannte Täter mit einem Schachtdeckel die zur Straße gerichtete Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Die Täter entwendeten schlussendlich Tabakwaren im Wert von etwa 2.000 Euro. Anschließend verließen sie den Tatort mit einem Auto. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter der Telefonnummer 05191-93800 entgegen.

01.04.2026 / Einbruch in Einfamilienhaus

Soltau: Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag durch Aufhebeln eines Badezimmerfensters Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Celler Straße am Ortsausgang in Richtung Bassel. Im Gebäude wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

01.04.2026 / Unter Drogeneinfluss und ohne Versicherung

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am frühen Mittwochmorgen einen 24-jährigen Mann, der mit seinem E-Scooter im Stadtgebiet von Munster unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass das Elektrofahrzeug noch mit einem grünen, abgelaufenen Versicherungskennzeichen ausgestattet war. Zudem stand der Kontrollierte vermutlich unter Drogeneinfluss. Ein entsprechender Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Amphetamine. Dem 24-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

01.04.2026 / Verdächtiger in Seniorenheim

Walsrode: Am Mittwoch betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 13:15 Uhr ein Seniorenheim im Lohbergs Kamp in Walsrode und versuchte offenbar, aus dem nicht verschlossenen Zimmer einer Bewohnerin Gegenstände zu entwenden. Mitarbeiter trafen den Mann an, woraufhin dieser das Gebäude ohne Diebesgut verließ. Der Unbekannte wird auf Ende 30 Jahre alt und ca. 1,70 m geschätzt. Zudem trug er kurze dunkle Haare und einen Dreitagebart. Er sprach gebrochen Deutsch mit Akzent und war mit einer schwarzen Bomberjacke, einer schwarzen Jeans sowie schwarzen Turnschuhe bekleidet. Darüber hinaus führte der Mann eine "Stitch"-Tüte mit sich. Auffällig war zudem eine Zahnlücke im linken oberen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

01.04.2026 / Unfall

Soltau: Ein 48-Jähriger wollte am Mittwoch gegen 09:40 Uhr von der Kreisstraße 48 nach links in das Gewerbegebiet Almhöhe (Am Westerfeld) abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Transporter. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell