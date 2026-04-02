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POL-HK: Walsrode: Eigentümer zu Fahrrädern gesucht (FOTOS)

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Heidekreis (ots)

02.04.2026 / Eigentümer zu Fahrrädern gesucht (FOTOS)

Walsrode: Die Polizei in Walsrode sucht die Eigentümer von zwei Fahrrädern, die jeweils vermutlich aus Diebstahlsdelikten stammen.

Zum einen stellten Einsatzkräfte ein silber-schwarzes Damenrad sicher, das am 25.03.2026 am Bahnhof in Walsrode entwendet wurde und einen Tag später im Nahbereich wieder aufgefunden werden konnte.

Zum anderen befindet sich ein schwarz-rot-weißes Mountainbike des Herstellers McKenzie (Hill 400) aktuell im Besitz der Polizei, nachdem dieses einem polizeibekannten Mann am 29.03.2026 im Rahmen einer Kontrolle abgenommen wurde.

Hinweise zu den Eigentümern nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

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