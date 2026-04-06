Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Munster/B71, Alkoholisiert verunfallt und vom Unfallort geflüchtet; 2. Buchholz (Aller), Alkoholisiert verunfallt; 3. Soltau/K1, Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Munster/B71, Alkoholisiert verunfallt und vom Unfallort geflüchtet

Am Donnerstagabend kam ein Pkw auf der B 71 zwischen Lintzel und Oerrel von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer flüchtete sich aus dem verunfallten Pkw in ein angrenzendes Waldstück. Bei anschließenden Suchmaßnahmen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, unterstützt durch einen Polizeihubschrauber, konnte letztendlich zwei Stunden später der 30-jährige Fahrzeugführer festgestellt werden. Er stand mit 1,94 Promille deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

2. Buchholz (Aller)/B214, Alkoholisiert verunfallt

Am Donnerstagabend kam es auf der B 214, an der Kreuzung zur Straße "An der Autobahn" und dem Autobahnzubringer zur A7, Richtung Hannover, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 23:25 Uhr befuhr ein 38-jähriger die Kreuzung mit einem Pkw in Richtung Marklendorf. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen. Das Fahrzeug kam daraufhin im Grünstreifen zum Stehen. Einsatzkräfte stellten bei der anschließenden Unfallaufnahme fest, dass der 38-jährige vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Bei dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ermittlungen im Nachgang ergaben, dass der Fahrer vor dem Unfall bereits mehrere Kilometer auf der Felge des vorderen rechten Rads gefahren war.

3. Soltau/K1, Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kontrollierten Polizeibeamte einen Fahrradfahrer, der in starken Schlangenlinien den Geh-/Radweg der K1 zwischen Wolterdingen und Heber befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der aus Soltau stammende Mann vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

4. Soltau, Brand eines Carports

Am Freitagabend geriet in Soltau, in der Straße An der Weide, aus bislang unbekannter Ursache ein Carport auf einem Grundstück in Brand. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohngebäude verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

5. Munster, Trunkenheitsfahrt mit Schlagstock und Einhandmesser

Am frühen Samstagabend kontrollierten Beamte im Stadtgebiet Munster einen 43-jährigen Fahrer eines E-Scooters, da dieser nicht über ein Versicherungskennzeichen verfügte. Im Rahmen der Kontrolle wurde darüber hinaus festgestellt, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Weiterhin stand der Fahrer nach eigenen Angaben unter der Wirkung von Cannabis und führte ein Einhandmesser sowie einen Teleskopschlagstock mit sich. Der Fahrer musste die mitgeführten Waffen sowie eine Blutprobe abgeben. Es wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

6. Bad Fallingbostel/A7, Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstagabend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des PK Bad Fallingbostel einen Pkw auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 49-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Opiate. Der Fahrer musste die Beamten daraufhin für eine Blutprobenentnahme in das Krankenhaus begleiten. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste der Fahrer darüber hinaus eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro bezahlen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte er die Fahrt als Beifahrer fortsetzen.

7. Schneverdingen, Einbruch in Verkaufsanhänger

In der Zeit von Donnerstagmittag bis Samstagmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Verkaufsanhänger für Wurstwaren ein, welcher im Heidkampsweg in Schneverdingen abgestellt war und entwendeten Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen

8. Bad Fallingbostel/A7, Pkw ohne Versicherung

Am Sonntagnachmittag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des PK Bad Fallingbostel einen Pkw auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den Pkw kein notwendiger Versicherungsschutz besteht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den 28-jährigen Fahrzeugführer eingeleitet und ihm die Weiterfahrt untersagt. Hieran hielt sich dieser jedoch nicht und verließ kurz nach den Beamten mit dem Pkw den Kontrollort. Ihn erwarten nun zwei Verfahren wegen der Fahrten ohne Pflichtversicherung.

9. Soltau, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagabend kam es in Soltau, in der Winsener Straße, zu einem Auffahrunfall zwischen zwei beteiligten Pkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Unfallverursacher eine Beeinflussung durch Alkohol fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Dem 23-jährigen Soltauer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

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