Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Schwerer Verkehrsunfall auf der K 13

Heidekreis (ots)

04.04.2026 / Schwerer Verkehrsunfall auf der K 13

Soltau: Am Samstagnachmittag befuhr ein 23-jähriger Autofahrer die Kreisstraße 13, aus Meßhausen kommend, in Richtung Marbostel und kam gegen 16:50 Uhr in einer Linkskurve mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen kollidierte das Auto mit einem Baum.

Der Fahrer sowie sein ebenfalls 23-jähriger Beifahrer wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Beide erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Im Einsatz waren auch zwei Rettungshubschrauber, mit denen die Verletzten in Krankenhäuser nach Bremen und Hamburg geflogen wurden.

Die Kreisstraße 13 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 21:00 Uhr voll gesperrt werden.

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