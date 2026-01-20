PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorläufige Festnahme nach Brandserie - Ermittlungeserfolg der Kriminalpolizei

Suhl (ots)

Seit Februar 2025 gab es im Stadtgebiet von Suhl mehrere Containerbrände. Es stellte sich schnell heraus, dass in allen Fällen Brandstiftung ursächlich war. Im Laufe des Jahres nahm der Umfang der Brände zu und neben Containern waren auch Wohnmobile und zuletzt bewohnte Gebäude Ziel des Täters. Es entstand über das Jahr gesehen ein Schaden von mehreren 100.000 Euro. Glücklicherweise gab es in keinem der Brandfälle Verletzte. Schon nach den ersten Brandstiftungen begannen die Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei. Zudem wurden Fahndungsaufrufe in der Zeitung und im Fernsehen veröffentlicht. Zahlreiche Zeugenhinweise gingen ein. Diese und vor allem die intensiven Ermittlungen führten schließlich zu einem 23-Jährigen. Er ist dringend tatverdächtig, die Brandstiftungen begangen zu haben. Der Mann wurde am heutigen Dienstag (20.01.2026) vorläufig festgenommen. Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Suhl ermitteln unter anderem wegen Brandstiftung und schwerer Brandstiftung in mehreren Fällen. Der 23-jährige Mann wird am morgigen Tag (21.01.2026) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 09:45

    LPI-SHL: An der Ampel aufgefahren

    Wasungen (ots) - Der 41-jährige Fahrer eines Lkw bis 3,5 Tonnen fuhr Montagabend auf der Bundesstraße 19 zwischen Schwallungen und Wasungen. An einer die Fahrbahn verengenden Baustelle, an welcher der Verkehr durch eine Ampel geregelt ist, rauschte der Mann in zwei verkehrsbedingt an der roten Ampel wartetende Autos. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der Fahrer des ersten Fahrzeuges wurden leicht verletzt. Der Unfallbeteiligte im mittleren Pkw verletzte sich schwer. ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:18

    LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Einfamilienhaus in Brand"

    Zella-Mehlis (ots) - Die Brandortuntersuchung der Ermittler der Suhler Kriminalpolizei ergab, dass der Brand durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Die Flammen hatten sich am späten Donnerstagabend vom Balkon auf den kompletten Dachstuhl des Einfamilienhauses in der Jägerstraße in Zella-Mehlis ausgebreitet. Der Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:42

    LPI-SHL: Frontalzusammenstoß

    Meiningen (ots) - Montagmorgen (19.01.2026) fuhr eine 28-jährige Frau mit ihrem VW von Meiningen-Dreißigacker in Richtung Herpf. In einer Rechtskurve verlor sie auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und geriet in den Gegenverkehr. Sie stieß mit ihrem VW frontal in den Opel eines 59-jährigen Mannes. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt, der Mann kam hingegen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme, die Bergung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren