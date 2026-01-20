Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorläufige Festnahme nach Brandserie - Ermittlungeserfolg der Kriminalpolizei

Suhl (ots)

Seit Februar 2025 gab es im Stadtgebiet von Suhl mehrere Containerbrände. Es stellte sich schnell heraus, dass in allen Fällen Brandstiftung ursächlich war. Im Laufe des Jahres nahm der Umfang der Brände zu und neben Containern waren auch Wohnmobile und zuletzt bewohnte Gebäude Ziel des Täters. Es entstand über das Jahr gesehen ein Schaden von mehreren 100.000 Euro. Glücklicherweise gab es in keinem der Brandfälle Verletzte. Schon nach den ersten Brandstiftungen begannen die Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei. Zudem wurden Fahndungsaufrufe in der Zeitung und im Fernsehen veröffentlicht. Zahlreiche Zeugenhinweise gingen ein. Diese und vor allem die intensiven Ermittlungen führten schließlich zu einem 23-Jährigen. Er ist dringend tatverdächtig, die Brandstiftungen begangen zu haben. Der Mann wurde am heutigen Dienstag (20.01.2026) vorläufig festgenommen. Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Suhl ermitteln unter anderem wegen Brandstiftung und schwerer Brandstiftung in mehreren Fällen. Der 23-jährige Mann wird am morgigen Tag (21.01.2026) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Es wird nachberichtet.

