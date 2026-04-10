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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Mit einem E-Scooter befuhr eine 37-Jährige gestern Abend die Poststraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Weiterhin reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein entsprechendes Verfahren gegen die 37 Jahre alte Frau eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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