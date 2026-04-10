LPI-GTH: Leicht verletzt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Offensichtlich nicht nur unter Einfluss berauschender Mittel, sondern auch ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, befuhr eine 33-Jährige mit einem Seat die Alfred-Ley-Straße. Der am gestrigen Abend im Rahmen einer Verkehrskontrolle durchgeführte Drogenvortest bei der Seat-Fahrerin, zeigte ein positives Ergebnis hinsichtlich Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Frau zur Blutentnahme in ein ...

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