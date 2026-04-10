LPI-GTH: Leicht verletzt
Gotha (ots)
Im Zuge eines Spurwechsels an der Europakreuzung kam es gestern Nachmittag zu einer Kollision zweier Fahrzeuge. Eine 15-jährige Mopedfahrerin kollidierte mit einer 22-jährigen Fahrerin eines VW, sodass die Jugendliche und ihre 17-jährige Sozia leicht verletzt wurden. Sie kamen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt schätzungsweise 1.000 Euro, diese blieben fahrbereit. (jd)
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