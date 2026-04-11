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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in Gartenlauben - Täter gestellt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Vormittag begab sich eine 57 Jährige in ihren Garten in Arnstadt im Bereich Am Alten Gericht. Hier fand diese eine zunächst unbekannte männliche Person in ihrer Gartenlaube vor. Der Mann entfernte sich und die Dame verfolgte diesen bis zum Eintreffen der Polizei. Der 29jährige Bulgare wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle verbracht. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass dieser in der Nacht zwei Gartenlauben angegriffen hat und Sachschaden i.H.v. ca. 750 Euro verursacht hat. Entwendet wurde nichts. Der Mann nutzte die Lauben lediglich als Schlafplatz.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen.

Am Samstag Vormittag begab sich ein 63jähriger in seinen Garten im Bereich Am Dornheimer Berg. Auch er fand eine männliche Person schlafend innerhalb seiner Gartenlaube vor. Eingesetzte Beamte stellten den Mann im Garten und staunten nicht schlecht. Es war selbiger vom Vortag.

Der 29jährige Bulgare verursachte hier Sachschaden i.H.v. ca. 1.000 Euro, schlief ebenfalls in der Hütte und konsumierte Lebensmittel im Wert von ca. 25 Euro.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann mit Abschluss der Maßnahmen entlassen. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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