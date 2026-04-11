LPI-GTH: Berauscht mit dem Fahrrad unterwegs
Gotha (ots)
Offenbar nach dem Konsum von Alkohol und Drogen, befuhr ein 39-Jähriger heute, gegen 06:45 Uhr, mit seinem Fahrrad die Reinhardsbrunner Straße. Aufgrund seiner Fahrweise mit deutlichen Ausfallerscheinungen, wurde der Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,35 Promille. Darüber hinaus reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv, sodaß eine Blutentnahme zu Beweiszwecken angeordnet und ein Verfahren eingeleitet wurde. (pp)
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