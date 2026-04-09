Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorrang missachtet

Am Mittwoch übersah eine Autofahrerin in Göppingen einen entgegenkommenden Opel.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr. Eine 68-Jährige fuhr mit ihrem Nissan auf der Wielandstraße. Sie wollte nach links in die Holzheimer Straße einbiegen. Hierbei übersah sie wohl aus Unachtsamkeit einen 38-jährigen Opel-Fahrer. Dieser kam der 68-Jährigen entgegen und hatte Vorrang. Es kam zum Unfall. Das Polizeirevier Göppingen nahm den Verkehrsunfall auf. Der Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten Nissan wird auf 3000 Euro, der am Opel auf 3500 Euro geschätzt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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