Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen - Autos nicht verschlossen

In den vergangenen Tagen gelangte ein Dieb in zwei Autos in Öpfingen.

Ulm (ots)

Zwischen Samstag 17 Uhr und Montag 20 Uhr standen beide Autos offenbar unverschlossen in der Gartenstraße. Aufbruchspuren waren nicht erkennbar. Der Dieb nutzte die Gelegenheit und stahl aus einem Peugeot das Smart-Display und ein Ladekabel. Das zweite Auto, ein Dacia, wurde nach Wertgegenständen durchwühlt. Der Dieb flüchtete unerkannt. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07391/588-0 zu melden.

Bei den Ermittlungen wird ebenfalls geprüft, ob ein Zusammenhang zu einer Diebstahl-Serie aus 2025 besteht. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6068511.

Die Polizei warnt davor, wichtige Gegenstände und Wertsachen in Autos zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Bitte beachten Sie: Ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

++++ 0632008 0627576(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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